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مراسلنا في اليمن: مقتل 4 جنود من قوات الحزام الأمني بانفجار عبوة ناسفة

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مراسلنا في اليمن: مقتل 4 جنود من قوات الحزام الأمني بانفجار عبوة ناسفة
AFP
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أفاد مراسلنا في اليمن بمقتل 4 جنود من قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد في محافظة أبين جنوبي البلاد، بعبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم "القاعدة"، مستهدفة دورية أمنية للحزام.

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هذا وتكثر في محافظة أبين الجماعات الإرهابية، حيث تشهد المديريات الوسطى فيها نشاطا لتنظيم "القاعدة" الذي تشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادة ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين، من العناصر الإرهابية.

المصدر: RT

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