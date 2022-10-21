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العراق.. الاعتداء على نقيب الأطباء في مقر النقابة (فيديو)

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العراق.. الاعتداء على نقيب الأطباء في مقر النقابة (فيديو)
Gettyimages.ru
العراق
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كشف مصدر مقرب من نقيب الأطباء في العراق جاسم العزاوي، تفاصيل ما وصفه بـ"محاولة اغتيال" العزاوي على يد عدد من أعضاء النقابة بعدما حاصروه في مقر النقابة.

وذكر المصدر لوكالة "شفق نيوز" العراقية أن "العزاوي كان لديه خلافات سابقة مع أعضاء النقابة على تولي منصب النقيب، وقد كسب مؤخرا حكما قضائيا ولائيا بذلك".

وأضاف "عند مباشرته اليوم بمقر النقابة كنقيب عام للأطباء تمت محاصرته من قبل أعضاء النقابة وقاموا بالاعتداء عليه وضربوه على رأسه بآلة جارحة وأغمي عليه لمدة 15 دقيقة، وتم نقله لاحقا للمشفى لتلقي العلاج".

وبين أن هذه الحادثة تعد عملية اغتيال رسمية للنقيب العام للأطباء.

وأكد أنه تم تسجيل أقوال العزاوي في مركز شرطة المشفى الذي نقل إليه على أنها شروع بالقتل وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي.

من جهته، صرح نقيب الأطباء العراقيين جاسم العزاوي بأنه تعرض للاعتداء من قبل 3 أطباء بسبب خلاف داخل النقابة وطلبوا منه تقديم استقالته لكنه رفض ذلك.

المصدر: وكالة "شفق نيوز" العراقية

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