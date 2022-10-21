مصر.. إحباط محاولة لتهريب المخدرات عبر مطار القاهرة (صورة)

ضبطت جمارك مطار القاهرة راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته شرائط بعقار الترامادول المخدر، وآخر من أصل عربي بحوزته عبوات بزيت الحشيش وشوكولاتة مخلوطة بالماريخوانا.

وقال موقع "صدى البلد" المصري إن الحالة الأولى تم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 70 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 800 قرص.

وفي الحالة الثانية، استوقفت السلطات أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تم كشف كثافات عضوية داخل الحقائب، حيث تبين بعد تفتيش الحقائب يدويا وجود 12 وعاء زجاجيا صغير الحجم (أمبولة) بداخلهم سائل لمخدر الحشيش و7 أكياس بداخلهم شوكولاتة مخلوطة بمخدر الماريخوانا وسيجارة الكترونية بها السائل المخدر نفسه و3 أجهزة تستخدم في تعاطي المخدرات.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري