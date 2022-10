المغرب.. هزة أرضية قوية تضرب ساحل إقليم الحسيمة

🔔#Earthquake (#زلزال) M3.8 occurred 41 km S of Al Hoceïma (#Morocco) 4 min ago (local time 13:45:56). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedOuH

🌐https://t.co/VzfDne4qA5

🖥https://t.co/GoyIrpTyBrpic.twitter.com/nngDNaz5hf