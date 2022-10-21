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المغرب.. هزة أرضية قوية تضرب ساحل إقليم الحسيمة

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المغرب.. هزة أرضية قوية تضرب ساحل إقليم الحسيمة
Gettyimages.ru
المغرب.. هزة أرضية قوية تضرب ساحل إقليم الحسيمة
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قال موقع "Rue 20" المغربي يوم الجمعة إن هزة أرضية قوية ضربت منطقة الحسيمة، ما أثار فزع المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

وبلغت قوة الهزة الأرضية التي شعر بها أيضا سكان إقليمي الدريوش والناظور، 3.8 درجات على سلم ريختر، حسب المعهد الإسباني لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد أن هذه الهزة الأرضية التي حدد مركزها في جماعة بني عمارت، وقعت على الساعة الواحدة و45 دقيقة مساء بتوقيت غرينيتش.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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