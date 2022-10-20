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مصر.. إحالة أوراق 9 محكومين من أسرة واحدة لمفتي الجمهورية

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مصر.. إحالة أوراق 9 محكومين من أسرة واحدة لمفتي الجمهورية
Gettyimages.ru
إحالة 9 مصريين من أسرة واحدة للمفتي للنظر في ملفهم
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أحالت المحكمة أوراق 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم امرأتان إلى مفتي الجمهورية للنظر في حكم إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل شخص والتمثيل بجثته جنوب مصر.

وأقدم التسعة على قتل المجني عليه بالأسلحة البيضاء والتمثيل بجثته، وإصابة آخر، على خلفية مشاجرة نشبت بسبب خلافات على النسب.

وتبيّن من خلال التحريات الأمنية أن سبب الحادث مشاجرة بين عائلتين في محافظة المنيا؛ حيث تربص على إثرها الجناة بأسرة المجني عليه، حاملين الأسلحة البيضاء والعصي في شارع قرب منزلهم.

ولم يكتف المجرمون بقتل المجني عليه بل مثلوا بجثته ودهسوها بسيارتهم.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهمين، وهم رجل وزوجته وأبناؤهما الثلاثة وشقيقه وزوجته وابناهما الاثنان، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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