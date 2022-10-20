زاهي حواس: نسعى لإيجاد ضغط شعبي خارجي لإعادة حجر رشيد من بريطانيا (فيديو)

جدد عالم الآثار المصري وزير الآثار الأسبق زاهي حواس، مطالبته بعودة حجر رشيد من المتحف البريطاني.

ويرغب زاهي حواس في الوصول لـ 100 ألف توقيع من خلال وثيقة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لعودة حجر رشيد والقبة السماوية، وذلك قبل إرسال جواب رسمي للمتحف البريطاني.

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وأضاف زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك 3500 أجنبي وقعوا على وثيقة حملة عودة حجر رشيد من المتحف البريطاني لمصر، مؤكدا هناك إجراءات لعودة المتاحف المصرية المسروقة منذ عام 2010.

ولفت إلى أنه حتى الآن يتم بيع القطع الأثرية المسروقة، بين الدول في الخارج، وأن حجر رشيد موجود في لندن منذ 200 عام، وحان الوقت لعودة تلك الأثار لمصر.

وأشار إلى أن أهم برنامج في أمريكا تواصل معه لعمل لقاء صحفي، وذلك بشأن الأثار المصرية المسروقة، وبسبب الحملة التي أطلقها لعودة حجر رشيد، وأن هناك وسائل إعلام كثيرة بالخارج تواصلت معه.

كما صرح بأنه وخلال زيارته إلى لندن، أكد أن حجر رشيد يحتاج للعودة لمصر، مشيرا إلى أنه يسعى لإيجاد ضغط شعبي خارجي لإعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري