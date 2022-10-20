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الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية لتهريب الأشخاص عبر البحر

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية لتهريب الأشخاص عبر البحر
Globallookpress
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أعلن الجيش اللبناني إحباط عملية لتهريب البشر عبر البحر وتوقيف 55 شخصا يحملون جنسيات لبنانية وسورية وعراقية.

وعبر حسابه في "تويتر" قال الجيش اللبناني إن قوة منه "أحبطت عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا وأوقفت ٥٥ شخصا من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية".

وأضاف دورية من مديرية المخابرات "أوقفت المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدَم في العملية والمواطنَين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطَين فيها".

 

المصدر: RT

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