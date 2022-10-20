بينهم صحفيون.. الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا في مصر

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، وقالت إن عدد المفرج عنهم حتى اليوم تجاوز الألف شخص.

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ونشر عضو لجنة العفو، طارق الخولي، قائمة تضم 35 من المفرج عنهم، وصورا لبعضهم، وقال: "نبشركم بأن هناك دفعة عفو جديدة الأسبوع القادم ونكثف من جهودنا لفحص القوائم المُقدمة إلينا".

وعبر صفحته في "فيسبوك"، أضاف الخولي أنه "كان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات".

وقال الخولي إن عدد المُفرج عنهم "تجاوز الألف شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي وحتى الآن"، وإن اللجنة حصلت في الفترة السابقة "على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة".

وأضاف الخولي: "دائما نؤكد على أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة لأن خروج أي محبوس هو نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة".

المصدر: RT