بعد عرضه لمدة عام كامل.. المغرب يعلق عرض فيلم "زنقة كونتاكت" لتضمنه موسيقى لفنانة صحراوية (فيديو)

قرر المركز السينمائي المغربي يوم الخميس، تعليق عرض الفيلم السينمائي "زنقة كونتاكت" بسبب تضمنه موسيقى للفنانة الصحراوية المدافعة عن استقلال الصحراء الغربية مريم منت حسان.

وقال المركز الذي يرخص لتصوير وعرض الأفلام في بيان إنه "قرر تعليق العرض التجاري والثقافي للفيلم وطنيا ودوليا"، بالإضافة إلى "تعليق البطاقة المهنية لمخرجه إسماعيل العراقي".

ووجه المركز أيضا "إنذارا لشركة الإنتاج من أجل تعديل نسخة الفيلم خلال 48 ساعة تحت طائلة سحب رخصة مزاولة المهنة منها".

ويأتي هذا القرار بعدما شاهد 8 آلاف متفرج الفيلم في 16 صالة عرض بست مدن مغربية بين سبتمبر 2021 وأغسطس الماضي، بحسب البيان.

لكن لجنة متخصصة في المركز أعادت معاينته، "بعد نقاش أثير حوله في الصحافة الإلكترونية" المحلية، ليتبين لها أن الموسيقى الواردة فيه "تعود فعلا للمغنية مريم منت حسان، وليس للمغني المغربي فاضول كما هو وارد بالسيناريو المحال على المركز"، قبل الترخيص بتصويره وتخصيص دعم مالي لإنتاجه بنحو 380 ألف يورو.

واعتبر المركز ذلك "خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا لأسباب مشبوهة".

1. Censure.



Le Centre cinématographique marocain (CCM) interdit la projection "nationale et internationale" du film "Zanka contact", du réalisateur🇲🇦Ismael El Iraki, parce qu'il a inclus une petite portion d'une chanson de la défunte indépendantiste sahraouie Mariem Hassan. pic.twitter.com/MxuJRpTydI — Ali Lmrabet علي المرابط (@Alilmrabet) October 20, 2022

وردا على القرار قال منتج الفيلم في بيان الخميس "يؤسفنا أن نرى سوء فهم يأخذ مثل هذه الأبعاد"، مؤكدا أن الأمر يتعلق "باختيار جمالي وموسيقي بحت".

وأضاف أن المخرج "اختار ببساطة أن يضع صوت مغنية في الفيلم وليس ما تمثله سياسيا".

كما أعلن أن الشركة المنتجة اقترحت نسخة للفيلم "بدون هذه الموسيقى"، سيتم عرضها على المركز السينمائي الجمعة.

وكان الفيلم الذي يصور سيرة بائعة هوى ومغني روك أدمن المخدرات، نال في سبتمبر الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة (شمال)، من دون أن يثير أي ضجة.

En réponse à la décision publiée ce matin par le #ccm.

Merci de votre soutien. Rappel: je suis seul auteur du contenu du film que j’ai réalisé, et ses comédien.nes ne sont responsables en rien. Merci a la presse d’adresser toute critique

à sujet à moi seul. #zankacontactpic.twitter.com/z6Vf99h0J1 — Ismael El Iraki (@ismael_eliraki) October 20, 2022

المصدر: أ ف ب