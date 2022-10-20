السعودية.. جراحة عاجلة لطفلة تعرضت لقطع في الوريد الودجي تنقذها من الموت (صور)

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد في تبوك السعودية من إنقاذ حياة طفلة بإجراء جراحة عاجلة لها، إثر تعرضها لقطع في الوريد الودجي أثناء لعبها في المنزل وسقوطها على طاولة زجاجية.

وقالت صحة تبوك إن الفريق الطبي تمكن من إنقاذ حياة الطفلة التي وصلت لطوارئ المستشفى وهي تعاني من إعياء وهبوط حاد بالضغط نتيجة تعرضها لنزيف من جرح نافذ وعميق بالجهة اليسرى من العنق (الفك السفلي)

وأضافت أنه تم إحراء الإسعافات الأولية وتوفير الدم اللازم لها، وإدخالها فورا لغرفة العمليات.

وأكد الفريق أن مصدر النزيف وهو قطع بالمنطقة العليا بالوريد الودجي الأيسر، حيث أوقف نهائيا بعملية جراحية استغرقت أكثر من ساعتين وكللت بالنجاح.

إنقاذ حياة طفلة ( سمو ) بعد تعرض عنقها لقطع ،، تمكن فريق طبي في جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفلة تعرضت لقطع في الوريد الودجي أثناء لعبها في المنزل وسقوطها على طاولة زجاجية . وذلك بعملية نوعية استغرقت ساعتين وتكللت بالنجاح ولله الحمد .https://t.co/vDt1yxA454pic.twitter.com/ThQqIkRckM — صحة تبوك (@healthtabuk1) October 20, 2022

المصدر: واس