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السعودية.. جراحة عاجلة لطفلة تعرضت لقطع في الوريد الودجي تنقذها من الموت (صور)

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السعودية.. جراحة عاجلة لطفلة تعرضت لقطع في الوريد الودجي تنقذها من الموت (صور)
RT @healthtabuk1
مستشفى الملك خالد بتبوك في السعودية
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تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد في تبوك السعودية من إنقاذ حياة طفلة بإجراء جراحة عاجلة لها، إثر تعرضها لقطع في الوريد الودجي أثناء لعبها في المنزل وسقوطها على طاولة زجاجية.

وقالت صحة تبوك إن الفريق الطبي تمكن من إنقاذ حياة الطفلة التي وصلت لطوارئ المستشفى وهي تعاني من إعياء وهبوط حاد بالضغط نتيجة تعرضها لنزيف من جرح نافذ وعميق بالجهة اليسرى من العنق (الفك السفلي)

وأضافت أنه تم إحراء الإسعافات الأولية وتوفير الدم اللازم لها، وإدخالها فورا لغرفة العمليات.

وأكد الفريق أن مصدر النزيف وهو قطع بالمنطقة العليا بالوريد الودجي الأيسر، حيث أوقف نهائيا بعملية جراحية استغرقت أكثر من ساعتين وكللت بالنجاح.

المصدر: واس

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