"المعاملة بالمثل".. الكويت تفرض رسوما على المصريين تشمل جميع التأشيرات

فرضت السلطات الكويتية رسما على المصريين بمقدار 9 دنانير، عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية أن مدير إدارة جوازات المطار بدر الشايع، أصدر تعميما يتضمن أنه "تقرر أن يتم تحصيل رسم وقدره ( 9 دنانير) عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للأشخاص المنتمين للجنسية المصرية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن ذلك يأتي "عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".

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وأشارت المصادر إلى "تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة الكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما".

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية