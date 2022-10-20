إسرائيل توقع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي مع البحرين

أعلنت إسرائيل التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي ‏الزراعة والأمن الغذائي مع مملكة البحرين، في اتفاق وصفته بـ"التاريخي".‏

وجاء في الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية لدى البحرين على "تويتر": "حفل توقيع تاريخي بين إسرائيل والبحرين: وقع وزير الزراعة الإسرائيلي، عوديد فورير، ونظيره البحريني، وائل بن ناصر المبارك، على مذكرة تفاهم في التعاون الزراعي والأمن الغذائي في قمة "Agrisrael Sea The Future" التي أقيمت في مدينة إيلات، بحضور وزراء الزراعة من جميع أنحاء العالم".

وفي الشهر الماضي، أطلقت إسرائيل والبحرين، مفاوضات رسمية خاصة بإبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين، وقد وقعا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما أواخر 2020.

وخلال اللقاء، أبلغت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، نظيرها البحريني أنها ترحب ببدء العملية الهادفة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

حفل توقيع تاريخي بين إسرائيل والبحرين :وقع وزير الزراعة عوديد فورير ونظيره البحريني ، سعادة الوزير وائل بن ناصر المبارك على مذكرة تفاهم في التعاون الزراعي والأمن الغذائي في “Agrisrael Sea The Future Summit”الذي اقيم في مدينة إيلات بحضور وزراء الزراعة من جميع أنحاء العالم .

🇧🇭🇮🇱 — إسرائيل في البحرين | Israel in Bahrain (@IsraelinBahrain) October 20, 2022

المصدر: سبوتنيك