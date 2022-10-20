نائب عراقي: جلسة التصويت على الحكومة الجديدة لن تعقد السبت أو منتصف الأسبوع المقبل

توقع النائب العراقي مصطفى سند، عدم عقد جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة يوم السبت المقبل، أو حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال سند في تصريح لقناة الإخبارية العراقية يوم الخميس، إنه وبحسب المعطيات الحالية فإن من الصعب عقد جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة بعد يوم السبت أو حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر أن المفاوضات ما زالت تحتاج المزيد من الوقت وهناك خلافات داخل المكونات على الوزارات المخصصة لكل مكون.

وأضاف أن "الحقائب الأساسية والسيادية المهمة لم تحسم حتى الآن وكان من المؤمل أن يتم التصويت على 14 وزارة كوجبة أولى، لكن الخلافات بين المكونات أخرت الحسم ورغم ذلك نتوقع أن يتم التصويت على الحكومة قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما الدستورية.

وتابع أن "المكون الشيعي سيحصل على 12 وزارة والسني على 6 والكردي على 4".

وبين أن "معلوماته تشير إلى أن المكون الشيعي سيقدم مرشحين (تكنوقراط) لوزاراته مدعومين من الكتل بينما ستتسلم شخصيات سياسية سنية وكردية بعض وزارات المكونين".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية