موقع مغربي: إحباط مخطط ضخم لاقتحام مليلية واعتقال مهاجرين من بلدين عربيين

أفاد موقع "Rue 20" المغربي يوم الخميس، بأن قوات الأمن أحبطت مخططا لاقتحام مليلية واعتقلت مهاجرين غير شرعيين من الجزائر والسودان وتشاد.

وذكر الموقع أن قوات الأمن بمدينة وجدة تمكنت يوم الأربعاء من توقيف شخصين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغان من العمر 28 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في التحضير لتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية عن طريق تسلق السياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بولاية أمن وجدة كانت قد فتحت بحثا قضائيا صباح الأربعاء على خلفية ضبط 55 شخصا ينحدرون من السودان وتشاد والجزائر من بينهم 13 قاصرا، ولجوا التراب المغربي بطريقة غير مشروعة، قبل أن تقود التحريات المنجزة إلى تحديد هويتي المشتبه فيهما المتورطين في التخطيط والتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر اقتحام السياج الفاصل ما بين الناظور ومليلية.

وأوضح البلاغ أن التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغلانه من حجز 274 أداة حديدية تستعمل في تسلق الأسيجة المعدنية، علاوة على حجز مجموعة من جوازات السفر في اسم الغير، وجهاز حاسوب محمول ومبالغ مالية بالعملات المغربية والأجنبية وإيصالات لتحويلات مالية، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهما الرئيسيين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

كما تم توقيف باقي المشاركين والمساهمين في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية الضالعين في هذه القضية.

المصدر: "موقع "Rue 20" المغربي