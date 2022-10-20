مصر.. وزير سابق يهاجم قرارا للحكومة ويصفه بـ"المدمر"

هاجم وزير الإعلام المصري السابق، أسامة هيكل، قرار الحكومة الذي أعلن عنه مؤخرا وزير التربية والتعليم رضا حجازي، الخاص بترخيص مراكز الدروس الخصوصية، ومنح رخصة للمدرسين فيها.

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وكتب أسامة هيكل في تدوينة على موقع "فيسبوك": "الترخيص لما يسمى بالسناتر قرار خاطئ.. وآثاره مدمرة".

فيما أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خطوة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية تهدف لتقنين أوضاع هذه المراكز وحوكمتها، وضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب، والتأكيد على وجود معلمين حاصلين على رخصة مزاولة المهنة داخل هذه المراكز.

وأوضح حجازي أن مركز تطوير المناهج أعد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية، ووصفًا للمقرر، مضيفًا أنه سيتوافر لدى الطلاب نموذجان للتدريب على الامتحانات.

من جانبه، قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن "إيرادات الدروس الخصوصية تصل إلى 47 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس، وتحقيق لائحة الانضباط المدرسي، لكن أمامنا تحديات تتمثل في الدروس الخصوصية التي بذلت جهود مختلفة لمواجهتها، ولم تأتِ بنتيجة"، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تستهدف جذب الطلاب إلى مجموعات التقوية، التي ستجهز قاعات عرض لها داخل كل إدارة تعليمية.

وأوضح أن وزارة التعليم بصدد حوكمة مراكز الدروس الخصوصية، مع تحديد ضوابط لمنحها الرخص، بهدف انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة وفقا لاستراتيجية الوزارة.

المصدر: القاهرة 24