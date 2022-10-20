العراق.. رئيس الحكومة المكلف يستقبل السفير الروسي

استقبل رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سفير روسيا لدى العراق، البروس كوتراشيف، حيث قدم تهانيه، للسوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف إن "السفير الروسي نقل تحيات القيادة الروسية، كما أعرب عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار".

بدوره، أعرب السوداني خلال اللقاء عن "اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين، مشيدا بـ"العلاقات التاريخية التي تجمع العراق بروسيا".

وحسب البيان، فقد أكد رئيس الوزراء المكلف، عزم حكومته المقبلة على تفعيل آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

رئيس مجلس الوزراء المكلف @mohamedshia يستقبل سفير الإتحاد الروسي لدى العراق السيد البروس كوتراشيف، وأعرب السيد السوداني عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين. pic.twitter.com/o6L1df9Nkm — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 20, 2022

المصدر: RT