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العراق.. رئيس الحكومة المكلف يستقبل السفير الروسي

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العراق.. رئيس الحكومة المكلف يستقبل السفير الروسي
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استقبل رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سفير روسيا لدى العراق، البروس كوتراشيف، حيث قدم تهانيه، للسوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف إن "السفير الروسي نقل تحيات القيادة الروسية، كما أعرب عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار".

بدوره، أعرب السوداني خلال اللقاء عن "اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين، مشيدا بـ"العلاقات التاريخية التي تجمع العراق بروسيا".

وحسب البيان، فقد أكد رئيس الوزراء المكلف، عزم حكومته المقبلة على تفعيل آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

المصدر: RT

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