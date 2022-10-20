الكويت.. وزارة التربية توضح حقيقة فيديو سقوط سقف في مدرسة

أصدرت وزارة التربية الكويتية بيانا بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يدعي سقوط سقف إحدى المدارس في البلاد.

وأكدت الوزارة أن "هذه الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي تابع لدولة الكويت سواء حكومي أو خاص"، واستنكرت "نشر بعض المغردين لهذه الحادثة التي وقعت منذ 3 سنوات خارج الكويت وترويجها باعتبارها في مدرسة تابعة لوزارة التربية".

وشددت على "ضرورة تحري الدقة والموضوعية، حيال أي واقعة تمس المجتمع المدرسي، سواء من أبنائنا الطلبة أو كوادرنا التعليمية والإدارية، أو مباني المدرسة، حيث أنها لن تتهاون مع أي تجاوزٍ للقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية من أي طرفٍ كان".

كما أهابت الوزارة بالجميع "عدم التسرع بنشر معلومات مغلوطة أو ناقصة دون التحري والتثبت وانتظار نتائج التحقيق من مصادرها الرسمية".

المصدر: "القبس"