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جملة مسيئة لمرقد الإمام علي أثناء البحث عن موقعه في "غوغل"

أخبار العالم العربي

جملة مسيئة لمرقد الإمام علي أثناء البحث عن موقعه في
AFP
مرقد الإمام علي
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أشار متصفح "غوغل" إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب في محافظة النجف العراقية بأنه "معبد الكفر والضلالة".

وعند البحث عن مرقد الإمام علي، عبر "غوغل" تظهر جملة "معبد الكفر والضلال عباد القبور الروافض لعنهم الله".

ولم تظهر هذه الجملة سابقا في المتصفح. ورغم أنها ظهرت في "غوغل"، إلا أنها غير موجودة في تطبيق الخرائط التابع للشركة.

وتسعى مؤسسات عراقية وفقا لمصادر RT للتواصل مع شركة "غوغل" أو مقاضاتها بشأن ما وصف بـ"الإساءة".

جملة مسيئة لمرقد الإمام علي أثناء البحث عن موقعه في

المصدر: RT

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