جملة مسيئة لمرقد الإمام علي أثناء البحث عن موقعه في "غوغل"

أشار متصفح "غوغل" إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب في محافظة النجف العراقية بأنه "معبد الكفر والضلالة".

وعند البحث عن مرقد الإمام علي، عبر "غوغل" تظهر جملة "معبد الكفر والضلال عباد القبور الروافض لعنهم الله".

ولم تظهر هذه الجملة سابقا في المتصفح. ورغم أنها ظهرت في "غوغل"، إلا أنها غير موجودة في تطبيق الخرائط التابع للشركة.

وتسعى مؤسسات عراقية وفقا لمصادر RT للتواصل مع شركة "غوغل" أو مقاضاتها بشأن ما وصف بـ"الإساءة".

المصدر: RT