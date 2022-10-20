التيار الصدري يعلن براءته من "مساعي تشكيل مجاميع عسكرية خاصة"

أعلن حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، براءته من "مساعي تشكيل مجاميع عسكرية خاصة".

وقال في بيان صحفي: "بسمه تعالى، تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن، ومن هنا أعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عما سواهم، ونحن نبرأ منهم أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي الحبيب".

وأضاف: "نرجو من الجميع التعاون معنا بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى فأعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية بل قاطعوهم ولا تعينوهم على أفعالهم المشينة، والسلام على من اتبع الهدى".



المصدر: RT