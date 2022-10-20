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تفاعل على رد فعل الشيخ نهيان بن مبارك على تصرف فتاة بحفل تخرج (فيديو)

مجتمع

تفاعل على رد فعل الشيخ نهيان بن مبارك على تصرف فتاة بحفل تخرج (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك، على تصرفات فتاة خلال تسلمها شهادة التخرج الخاصة بها.

وأظهر مقطع الفيديو وقوف الشيخ نهيان، لتسليم الخريجين شهادات التخرج الخاصة بهم، ولكنه فوجئ بإحدى الطالبات تقوم بعمل حركات استعراضية بيدها. فما كان منه إلا أن ألقى شهادة تخرج الفتاة على الطاولة، ورفض تسليمها لها يدا بيد كباقي زملائها.

وتعليقا على هذا الموقف، علق البعض معتبرا أن الفتاة تصرفت بعفوية ناتجة عن فرحتها بتخرجها.

فيما اعتبر البعض الآخر أن تصرفها معيب، وكان عليها احترام الوزير.

المصدر: RT

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