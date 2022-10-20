تفاعل على رد فعل الشيخ نهيان بن مبارك على تصرف فتاة بحفل تخرج (فيديو)

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك، على تصرفات فتاة خلال تسلمها شهادة التخرج الخاصة بها.

وأظهر مقطع الفيديو وقوف الشيخ نهيان، لتسليم الخريجين شهادات التخرج الخاصة بهم، ولكنه فوجئ بإحدى الطالبات تقوم بعمل حركات استعراضية بيدها. فما كان منه إلا أن ألقى شهادة تخرج الفتاة على الطاولة، ورفض تسليمها لها يدا بيد كباقي زملائها.

وتعليقا على هذا الموقف، علق البعض معتبرا أن الفتاة تصرفت بعفوية ناتجة عن فرحتها بتخرجها.

الفتاة تصرفها فيه براءة والشيخ نهيان تصرفه منطقي والمسؤلية في هذا الموقف يقع على منظمين حفل التخرج.🇸🇦 — خالد (@A7495861) October 20, 2022

موعيب البنت فرحانه يمكن تاشر لي أهلها من الفرحة بس مهما صار مايرميها على الطاولة حتى لواستعرضة هذي فرحة هذا تصرف غير صحيح — الفهد الفهد (@BL9mFuqKDJWWQ9p) October 19, 2022

فيما اعتبر البعض الآخر أن تصرفها معيب، وكان عليها احترام الوزير.

البنت قلت ادبها على الشيخ ومديرها اشوف ان حركه الشيخ تأديب لها بصمت — Ahmed (@Ahmed25997577) October 20, 2022

نعم المفروض تحترم المكان والضيف — mohammed (@BuTjnk) October 19, 2022

الأحترام واجب pic.twitter.com/hEomQByqFk — فيصل بن حثلين (@faisal_rakan_) October 19, 2022

المصدر: RT