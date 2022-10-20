إضراب شامل في الضفة الغربية ودعوات ليوم غضب ونفير عام

أفادت مراسلة RT بأن إضرابا شاملا يلف جميع مناحي الحياة في عموم الضفة الغربية المحتلة، وسط دعوات ليوم غضب ونفير عام.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب محمد فادي نوري (16 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في البطن، الشهر الماضي، عند مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود، اعتقلت خلال الليل 7 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية".

كما أفاد بأن "موقعا عسكريا بالقرب من مدينة نابلس تعرض لإطلاق نار دون وقوع إصابات".

المصدر: RT