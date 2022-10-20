مصادر عبرية: اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في نابلس

أفادت مصادر إسرائيلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود اسرائيلييين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واندلع الاشتباك المسلح عند نقطة للجيش الإسرائيلي على جبل جرزيم في نابلس، حسبما أفادت مصادر محلية فلسطينية في وقت لاحق.

كما استهدف مسلحون القوات الإسرائيلية على حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة.

وتعرض معسكر عوفر غرب رام الله لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين فلسطينيين.

وفي جنين، شهد حاجز الجلمة شمال جنين هجوما مسلحا شنه فلسطينيون.

تأتي هذه الاشتباكات المسلحة بعد قتل الجيش الإسرائيلي المطارد الفلسطيني عدي التميمي منفذ عـملية حاجز مخيم شعفاط وذلك أثناء تنفيذه هجوما عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم

المصدر: RT