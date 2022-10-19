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ممثل "حماس" السابق في السعودية يصل الأردن بعد الإفراج عنه في المملكة

أخبار العالم العربي

ممثل
(موقع حركة حماس)
ممثل حماس السابق في السعودية محمد الخضري
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وصل الممثل السابق لحركة حماس في السعودية محمد الخضري إلى الأردن، وذلك إثر إفراج السلطات السعودية عنه بعد قضائه 3 سنوات في سجونها.

عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، وجه الشكر للأردن التي وافقت على استقبال الخضري للعلاج.

وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال الرشق إن الأردن "تابع بمؤسساته الرسمية معنا كل التفاصيل، وقدّم مسؤولوه الوقت والجهد الحثيث، وبادروا بكل ما يلزم من تسهيلات لدخول د. محمد الخضري إلى الأردن".

وثمّن الرشق القرار السعودي بالإفراج عن الخضري، وأعرب عن أمانيه بأن "تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الخضري وعددا آخر من الفلسطينيين والأردنيين في 2019.

ممثل
الخضري لحظة وصوله إلى الأردن ـ فسبوك

 

المصدر: RT

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