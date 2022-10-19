ممثل "حماس" السابق في السعودية يصل الأردن بعد الإفراج عنه في المملكة

وصل الممثل السابق لحركة حماس في السعودية محمد الخضري إلى الأردن، وذلك إثر إفراج السلطات السعودية عنه بعد قضائه 3 سنوات في سجونها.

عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، وجه الشكر للأردن التي وافقت على استقبال الخضري للعلاج.

المملكة الأردنية الهاشمية التي وافقت مشكورة على استقبال الأخ د محمد الخضري للعلاج نخصّها بجزيل الشكر والعرفان.#الأردن#فلسطين — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) October 19, 2022

وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال الرشق إن الأردن "تابع بمؤسساته الرسمية معنا كل التفاصيل، وقدّم مسؤولوه الوقت والجهد الحثيث، وبادروا بكل ما يلزم من تسهيلات لدخول د. محمد الخضري إلى الأردن".

وثمّن الرشق القرار السعودي بالإفراج عن الخضري، وأعرب عن أمانيه بأن "تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الخضري وعددا آخر من الفلسطينيين والأردنيين في 2019.

الخضري لحظة وصوله إلى الأردن ـ فسبوك

المصدر: RT