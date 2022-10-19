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مصادر إسرائيلية: اشتباك مسلح على مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

الأردن يرحب بقرار أستراليا بشأن القدس

أخبار العالم العربي

الأردن يرحب بقرار أستراليا بشأن القدس
Globallookpress
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رحب الأردن بإلغاء أستراليا قرار الحكومة السابقة، المتضمن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وزارة الخارجية الأردنية قالت إنها ترحب بتمسك أستراليا بموقفها بأن "القدس قضية من قضايا الحل النهائي تحل في سياق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الناطق باسم الوزارة سنان المجالي، "ثمّن تأكيد أستراليا دعمها لحل الدولتين، والتزامها دعم الجهود الدولية المستهدفة التوصل لحل الدولتين، وعدم دعم أي طرح يتعارض مع ذلك أو يقوضه".

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وأشاد المجالي بموقف أستراليا "الإيجابي الذي ينسجم مع القانون الدولي وتثمنه المملكة عاليا"، وأشار إلى أن هذا الموقف منسجم مع الجهود المستهدفة التوصل للسلام العادل والشامل.

وقالت الوزارة إنه "لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والدائم".

 

المصدر: "بترا"

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