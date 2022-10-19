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مصادر إسرائيلية: اشتباك مسلح على مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

سوريا..شبان يهاجمون مبنى الأمم المتحدة في القامشلي (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا..شبان يهاجمون مبنى الأمم المتحدة في القامشلي (صور)
AFP
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على خلفية قصف تركي لقوات في "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي)، بـ"أسلحة كيماوية"، (وفق وسائل إعلام مقربة من الحزب)، هاجم شبان أكراد سوريون مبنى منظمة الأمم المتحدة في القامشلي.

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وتمت الإشارة إلى أنه "على خلفية قصف قوات الدفاع الشعبي الكريلا التابعة لحزب العمال الكردستاني بالأسلحة الكيماوية ومقتل 17 عنصرا، 5 منهم سوريون، حسب وسائل إعلام مقربة من "بي كاكا"، هاجم شبان أكراد سوريون مبنى منظمة الأمم المتحدة في القامشلي".

سوريا..شبان يهاجمون مبنى الأمم المتحدة في القامشلي (صور)
سوريا..شبان يهاجمون مبنى الأمم المتحدة في القامشلي (صور)

المصدر: RT

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