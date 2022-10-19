سوريا..شبان يهاجمون مبنى الأمم المتحدة في القامشلي (صور)
AFP
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على خلفية قصف تركي لقوات في "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي)، بـ"أسلحة كيماوية"، (وفق وسائل إعلام مقربة من الحزب)، هاجم شبان أكراد سوريون مبنى منظمة الأمم المتحدة في القامشلي.
وتمت الإشارة إلى أنه "على خلفية قصف قوات الدفاع الشعبي الكريلا التابعة لحزب العمال الكردستاني بالأسلحة الكيماوية ومقتل 17 عنصرا، 5 منهم سوريون، حسب وسائل إعلام مقربة من "بي كاكا"، هاجم شبان أكراد سوريون مبنى منظمة الأمم المتحدة في القامشلي".
المصدر: RT