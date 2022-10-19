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السعودية..إحباط تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص مخدر والكشف عن جنسيات المتورطين (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية..إحباط تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص مخدر والكشف عن جنسيات المتورطين (فيديو)
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3989000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة "فلفل".

وأشار إلى أنه تم القبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم 5 أشخاص، مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة ومرور من الجنسية السورية، ووافد زائر من الجنسية المصرية، ومواطن، مؤكدا أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: RT

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