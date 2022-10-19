بيت لحم.. مستوطنون يعتدون على 4 فلسطينيين ومتضامنة أجنبية في قرية كيسان (فيديو)

أصيب 4 فلسطينيون ومتضامنة أجنبية، اليوم الأربعاء، إثر هجوم عشرات المستوطنين على مزارعين ونشطاء حملة فزعة ومتضامنين أجانب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

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وأفاد صاحب الأرض، إبراهيم عبيات، بأن مستوطنين اعتدوا على مجموعة من المواطنين والمتضامنين الأجانب الذين تطوعوا لمساعدته بقطف ثمار الزيتون، مؤكدا إصابة المتضامنة الأجنبية بطعنة سكين في الظهر وكسر في قدمها.

وأضاف أن المستوطنين اقتلعوا ما يزيد عن 300 شتلة زيتون، وقاموا برش أشجار الزيتون بمبيدات كيمياوية حارقة، مشيرا إلى أن مساحة الأرض تقدر بـ 90 دونما.

يذكر أن قرية كيسان تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين وينكلون بهم، ويسرقون معداتهم، ويمنعوهم من رعي مواشيهم، كما استولوا على مساحات واسعة من أراضيهم.

المصدر: RT+ وكالات