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أول تعليق للسعودية على قرار إلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

أخبار العالم العربي

أول تعليق للسعودية على قرار إلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل
العلم السعودي
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عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

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وأعربت الوزارة، اليوم الأربعاء، عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته.

المصدر: واس

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