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رئيس الفريق الفني المصري يكشف سبب تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة

أخبار العالم العربي

رئيس الفريق الفني المصري يكشف سبب تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة
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أكد رئيس الفريق الفني المصري في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم بشأن سد النهضة.

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وشدد الظواهري على أن تعنت أديس أبابا عرقل جهود التوصل إلى حل مرضٍ طيلة عقد كامل.

وقال في جلسة بعنوان "المياه وتغير المناخ والتعاون المستقبلي" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، إن المساعي الدولية للوصول إلى حل لم تتوقف أبدا، مضيفا: "في كل لقاء كنا نشرح أبعاد الأزمة وتداعياتها، وكنا نستمع إلى مقترحات للحل بعد اتصالات مع الأطراف كافة، لكنها لم تصل إلى اتفاق تتوافق حوله الأطراف كافة".

ودعا رئيس الفريق الفني في مفاوضات سد النهضة، المجتمع الدولي للمزيد من الضغط على إثيوبيا للتخلي عن تعنتها الوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة للأطراف كافة.

وأكد وجود فريق مصري "كبير" يعمل بشكل متواصل على دراسة جميع المقترحات ويبحث عن حلول لتسوية القضية بالشكل الأنسب.

المصدر: مصراوي

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