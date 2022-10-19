السيسي يتحدث عن ثروة مصر السوداء.. ويوجه رسالة

تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن الثروة السوداء في مصر "الرمال السوداء"، مشيرا إلى أنه تم اكتشافها منذ قرن تقريبا.

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وقال السيسي معلقا على كلمة الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، قائلا: "عاوزين نوضح للناس في مصر نعرف الحكاية دي.. بدأت امتي كتاريخ.. لفهم واكتشاف الموضوع ده في مصر.. يعنى عاوز أقول كان من 80 و90 سنة.. وعاوز أقول لما اتكلمنا في الموضوع ده من 5 سنين.. محدش كتير شجعنا كفكرة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ: "دراسات الجدوي للمشروع خدت 3 سنين.. ومين هيدفع تمن حاجة زي كده.. بقول الكلام ده للمصريين.. بعد ما عملنا الفكرة دي وخدنا المسار ده .. اشرح للناس يا دكتور حامد.. اشرح للناس علشان يفهموا الموضوع ده اكثر.. يمكن الناس اول مرة تسمع حاجة عن الرمال السوداء".

وتابع: "انتظرنا المشروع ده فترة كبيرة أوى.. خلال أكثر من 3 سنوات.. ووصول المعدات خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "انا بقول الكلام ده للقطاع الخاص والشركات اللى اشتغلت معانا فى هذا المجال زى حسن علام وغيره.. انت عرفت المسار.. ده مسار خد وقت طويل فيه.. المكونات والطرح والكلام اللى بيتعمل علشان وصول المعدات.. ثم 60 % منتجات تتعمل فى مصر والباقى يجى من الخارج".

وتابع الرئيس المصري: "لما كنا بنعمل المشروع بتاع الرمال السوداء.. ده سألت سؤال حجم الاحتياطات اللى موجودة هنا تكفى قد ايه وحجم الطلب العالمى عليه قد ايه.. هل فيه فرصة لمشروع و2 و3.. الطلب هو اللى بيتحدد.. وبقول وبسمع للقطاع الخاص.. من أول المشروع ده.. متاح للقطاع الخاص الدخول فيه.. اللى عاوز يتفضل.. وده بقوله فى كل مشروع يتم افتتاحه.. حد يقولى مش قولت له من الأول.. الفرصة دى كانت موجودة على مدار 40 و50 سنة".

وأكد: "لو محتاجين أي مواد للارتداء من قبل العاملين للحفاظ عليهم صحيا.. إحنا مستعدين نعمل ده.. نبقي حرصين أكثر".

وأضاف: "اللى شغال في المشروع ده مش شغال يوم ولا شهر.. عاوزين نكون مطمئنين.. أن الشغل ده ليس له أي تأثير صحي من خلال الإجراءات والمعايير والاحتياطات اللي ممكن نحققها".

وطالب السيسي القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. انت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات..فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟..طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".

واستطرد : "دلوقتى وفيه كلام تانى وفرص فى مكان تانى مثل بحيرة ناصر وبرنيس وممكن نعمل مصنع و3 و4.. أو لو عاوزين تخشوا في شراكة مع الدولة احنا جاهزين..المشروع بيكلف 4 مليارات جنيه، لو حبيته تعمله مصنعين و3 و4 هيكلف 20 مليار جنيه..كل المنتج اللى بيطلع بيتم تصديره للخارج".

وتابع: "عاوز أقول لكل الشركات المصرية حتى لو مكنتش معنية بالثروة المعدنية الرقم اللى بنتكلم فيه مش كبير لكن فى النهاية مشروع يدار بشكل وعائد طيب جدا ويزيد عن 25 %".

المصدر: اليوم السابع