الطيران المدني العراقي يكشف حقيقة مغادرة طائرة على متنها 4 مليارات دولار مطار بغداد إلى تركيا

نفت سلطة الطيران المدني العراقي ما جاء في تصريح النائبة، عالية نصيف، بأن هناك طائرة خاصة غادرت مطار بغداد الدولي وعلى متنها 4 مليارات دولار إلى تركيا.

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وأكد الطيران المدني في بيان له اليوم الأربعاء، على أن مطار بغداد الدولي تعمل فيه ملاكات من مختلف التشكيلات الحكومية الأمنية والمدنية، التي تراقب وتتابع حركة المسافرين وعمليات تهريب الأموال، علما بأن غرفة العمليات تشترك فيها أمن المطار وجهاز المخابرات والشركة الأمنية.

وأشار البيان إلى أن "إخراج العمولات والمسكوكات الذهبية هي من اختصاص هيئة الجمارك العامة وجمرك مطار بغداد، ولا يمكن أن يتواطئ الجميع لتمرير هذه الكميات الكبيرة من الأموال".

وتابع: "إضافة إلى أن الشركة الأمنية التي تتهمها السيدة النائبة لم تباشر أعمالها خلال المدة التي ذكرتها، ونؤكد أن جميع الكاميرات تعمل بشكل طبيعي ومستمر وتسجل جميع الأحداث داخل وخارج أروقة المطار".

وأكد البيان على أن سلطة الطيران المدني العراقي ومطار بغداد الدولي "ستقوم بإستخدام حقها القانوني بإقامة دعوئ قضائية بكل ما يقال وما يشاع زورا دون دليل معزز بوثائق رسمية، ليلفقوا مجموعة من الأخبار الكاذبة وغير الدقيقية هدفها إشاعة ثقافة الفوضى والإرباك في واقع عملنا الذي يهدف إلى تقديم الخدمة لمسافرينا الكرام".

المصدر: RT