حركة حماس: السعودية تفرج عن ممثل الحركة السابق محمد الخضري

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن السعودية أفرجت عن ممثل الحركة السابق في الرياض، محمد الخضري، المعتقل لدى المملكة منذ عام 2019.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، في تغريدة عبر "تويتر" :"نثمن عاليا قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن د. محمد الخضري، الممثل السابق للحركة لدى المملكة، سائلين المولى أن تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".

وأضاف: "المملكة الأردنية الهاشمية التي وافقت مشكورة على استقبال الأخ د محمد الخضري للعلاج نخصّها بجزيل الشكر والعرفان".

نثمّن عاليا قرار المملكة العربية #السعودية الإفراج عن د. محمد الخضري الممثل السابق للحركة لدى المملكة، سائلا المولى أن تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين. — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) October 19, 2022

ونشر الرشق، صورة جمعته مع الخضري خلال مكالمة فيديو. وكتب على رأس الصورة "الأخ أبو هاني (محمد الخضري) وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعاؤه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين".

الحمد لله قبل قليل تحدثت مع

الاخ ابو هاني وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية ، وكل أمله ودعاؤه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين. pic.twitter.com/z0x986Oetp — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) October 19, 2022

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم إن "إفراج السعودية عن الخضري، خطوة بالاتجاه الصحيح، كما نرحب باستقبال الأردن له، ونأمل أن تستكمل هذه الخطوة بالإفراج عن كافة المعتقلين هناك".

المصدر: RT