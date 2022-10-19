لواء مصري سابق لـRT: الطائرات المسيرة تغير قواعد اللعبة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال اللواء طيار أركان حرب السابق، السيد خضر، إن الطائرات المسيرة ستغير قواعد اللعبة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح اللواء المصري السابق أن "العالم دخل حقبة جديدة للطائرات من دون طيار بعد انضمام العديد من اللاعبين، بعد أن كان حكرا على الولايات المتحدة وإسرائيل، وانتقل استخدام المسيرات من مكافحة الأرهاب ومواجهة التمردات العسكرية إلى القتال التقليدي، وعلى نطاق واسع، وسندخل عصرا جديدا من حروب الطائرات المسيرة مع التطور التكنولوجي وربطها بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن "الطائرات من دون طيار نجحت فى قلب الموازين فى ساحات الحروب الكبرى خلال الخمس سنوات السابقة، كما حدث فى ليبيا، وناغورني قره باغ، وسوريا، وأوكرانيا".

وتابع: "دفعت القوات المسلحة الروسية إلى دمج الطائرات المسيرة فى وحداتها القتالية وأصبحت فى هيكل القوة العسكرية الروسية بعد نجاح استخدامها فى سوريا فى مهمات التجسس والاستطلاع والمراقبة، وربط الأهداف المراد قصفها بالمدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات متعددة المهام".

وقال الخبير "لعل من أبرز الدروس الأولية للعملية العسكرية الروسية والتي سوف تؤثر حتما فى تفكير المخططين وصانعي السياسات العسكرية والقادة العسكريين وشركات التصنيع العسكري حول مستقبل الطائرة بدون طيار وتطوير قدراتها، وأهم هذه الدروس: تعدد المهام التى تقوم بها المسيرات جوا وبرا فى وقت السلم والحرب. وتعديل مفهوم السيادة الجوية مستقبلا فى سماء المعارك. والتطوير المستمر لأنظمة الدفاع الجوي لمواكبة التطور فى الطائرات المسيرة.

واعتبر اللواء المصري أن "مواجهة الهجمات بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة ستظل من أهم التحديات، فهي أقل تكلفة بكثير من الطائرات المأهولة، ويمكن إرسالها فى مهمام مختلفة محفوفة بالمخاطر، دون الخوف من فقدان عناصر بشرية، علاوة على ذلك يمكن للبلدان الحصول عليها بأعداد كبيرة، بما يكفي لمحاصرة دفاعات الخصم بسرعة".

المصدر: RT