العراق يدعم الموقف السعودي بشأن أوبك+: نرفض سياسة التهديد والوعيد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن تخفيض مجموعة أوبك+ للإنتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته.

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وذكرت في بيان صحفي: "نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+ بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات".

وأضافت أن "المسار الذي تم الارتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس".

وأشارت إلى أن "الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي هذا الصدد تدعو الوزارة إلى ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضية عبر السبل الطبيعية وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".



المصدر: RT