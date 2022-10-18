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مصادر لـRT: قوات الأمن العراقية بتشكيلتها كافة ستدخل في حالة الإنذار القصوى

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مصادر لـRT: قوات الأمن العراقية بتشكيلتها كافة ستدخل في حالة الإنذار القصوى
Gettyimages.ru
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أفادت مصادر خاصة لـ RT أن قوات الأمن العراقية بكل تشكيلتها ستدخل في حالة الإنذار القصوى تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن حالة الإنذار القصوى للأجهزة الأمنية تبدا بتاريخ 24 من هذا الشهر وتمتد لغاية 26 منه.

ويعكف رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني على تشكيل الحكومة حيث يقول مراقبون إنها ستكون توافقية.

وأكد المكتب الإعلامي للسوداني أن نقاشات ومباحثات تجري حاليا مع المكونات العراقية المختلفة لتشكيل الحكومة.

وتأتي جهود تشكيل الحكومة الجديدة بعد عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، وبعد عام من أزمة سياسية عرقلت اختيار رئيس للبلاد، وكذلك رئيس وزراء خلفا لمصطفى الكاظمي.

المصدر: RT

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