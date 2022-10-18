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أنباء متضاربة بشأن انفجار سيارة في سنجار شمالي العراق (فيديو)

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أنباء متضاربة بشأن انفجار سيارة في سنجار شمالي العراق (فيديو)
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا هز قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي البلاد.

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وذكر مراسلنا، أن سيارة مدنية احترقت وفي داخلها مجموعة أشخاص.

وأضاف، لم يعرف حتى الآن إذا ما كانت السيارة مفخخة أم أنها تعرضت لقصف جوي.

وبحسب معلومات مكافحة الإرهاب في "كردستان"، فقد "استهدفت طائرات الجيش التركي الليلة الساعة 08:20، سيارة لجنود من حزب العمال الكردستاني في حي شهيدان في وسط منطقة سنجار، ما أسفر عن مقتل  شخص مسلح، وإصابة مسلح آخر بجروح".


المصدر: RT

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