الصليب الأحمر: إسرائيل تلغي الزيارات من الضفة وغزة إلى جميع سجونها
Globallookpress
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن إسرائيل ألغت جميع الزيارات من الضفة الغربية وغزة إلى جميع سجونها، وحتى إشعار آخر.
وفي بيان نشرته عبر "فيسبوك" قالت اللجنة إن مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغتها "بإلغاء جميع الزيارات العائلية من الضفة الغربية وغزة إلى السجون الإسرائيلية كافة حتى إشعار آخر".
وأضافت أنه "سيتم إعلام العائلات المتأثرة بالقرار كما سنبقيكم على إطلاع بالمستجدات".
المصدر: RT