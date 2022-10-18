محمد بن زايد يأمر بتقديم مساعدات بقيمة 100مليون دولار إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة

أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة الأوكرانية.

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وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، إن "هذه المساعدات الإضافية تأتي انطلاقا من إيمان رئيس الدولة بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية".

وأشارت إلى أن "دولة الإمارات قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا".

المصدر: "وام"