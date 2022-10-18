الجامعة العربية ترحب بتراجع أستراليا عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

رحبت جامعة الدول العربية بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن قرار سابق كانت قد اتخذته أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

ووجه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، الشكر للحكومة الأسترالية الجديدة "على إقدامها على هذا التصحيح لقرار الحكومة السابقة بما يعكس تمسكا بالقانون الدولي"، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي.

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وأوضح رشدي أن "أبو الغيط يأمل أن تحذو الدول، التي سبق أن أقدمت على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة منذ 1967، التراجع عن توجهاتها أسوة بما فعلته أستراليا".

وأعرب عن "تقديره الكبير لشجاعة كانبرا (العاصمة الأسترالية) في التمسك بمبادئ العدالة والقانون"، وشدد على أن "حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

المصدر: RT