دولة عربية جديدة تتضامن مع السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته منظمة "أوبك+".

وأكدت الوزارة أن "القرار الذي اتخذته "أوبك+" جاء بناء على دراسات اقتصادية، تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية، بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

ونوهت بأن "هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في "أوبك+" ووفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية".

المصدر: "كونا"