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ترحيب فلسطيني بقرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

أخبار العالم العربي

ترحيب فلسطيني بقرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل
القدس
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ثمنت منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية اليوم الثلاثاء قرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الثلاثاء: "نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين".

كذلك، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وإلغائه.

من جهته، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد على القرار وقال : "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية. أورشليم (القدس) هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء سيغير ذلك أبدا".

وفي وقت سابق، قالت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأسترالي، بول غريفيث، بعد إعلان بلاده إلغاء اعترافها بالقدس​ عاصمة لإسرائيل.

المصدر: RT

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