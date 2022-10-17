تجدد الاشتباكات و"تحرير الشام" تسيطر على عدة مناطق شمال سوريا

عادت الاشتباكات بين "هيئة تحير الشام" (جبهة "النصرة" سابقا) والفيلق الثالث المدعوم من تركيا وسط تقدم للهيئة أتاح لها السيطرة على عدد من المناطق في ريف حلب شمال سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهيئة تتجه للسيطرة على مدينة إعزاز، وأنها سيطرت على مدينة كفر جنة، وعدد من القرى في ريف عفرين، كما سيطرت على قرى في ريف اعزاز.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن الهيئة استخدمت عشرات المدرعات، إضافة إلى القصف المدفعي، وأن عددا من الأهالي جرحوا نتيجة ذلك.

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وأشار إلى أن الأهالي في منطقة المخيمات ناشدوا طرفي الصراع لوقف الاشتباكات كي يتمكنوا من الخروج إلى منطقة آمنة.

يأتي ذلك بعد انهيار اتفاق بين الطرفين أبرم في 15 من الجاري، ووسط حركة نزوح كبيرة للمدنيين.

المصدر: وسائل إعلام سورية