"سانا": تصفية مجموعة من قيادات "داعش" في عملية أمنية بدرعا

نقلت وكالة "سانا" عن مصدر أمني سوري، أنه تم القضاء على مجموعة إرهابية من متزعمي تنظيم "داعش" في مدينة جاسم بريف درعا.

وقال المصدر للوكالة إن "الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبإسناد من وحدات الجيش تمكنت من القضاء على مجموعة إرهابية من متزعمي تنظيم "داعش"، وذلك "من خلال متابعة العملية الأمنية واستكمال عمليات التمشيط في المدينة".

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر أنه "من خلال عمليات التمشيط في مدينة جاسم تم ضبط مقر بداخله ورشة تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة التي كان يستخدمها إرهابيو "داعش" في عملياتهم وبداخله عشرات العبوات والأحزمة الناسفة".

ونقلت الوكالة عن المصدر أن "عمليات التمشيط مستمرة لتطهير مدينة جاسم من إرهابيي "داعش" فيما تقوم وحدات الجيش بفرض طوق ناري حول المدينة واستهداف مواقع وتحركات إرهابيي التنظيم بالوسائط النارية المناسبة".

المصدر: "سانا"