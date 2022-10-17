أبو الغيط: "لقائي بالرئيس عبد المجيد تبون اتسم بالحماس والولاء للوطن العربي"

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ويعتبر هدف زيارته إلى الجزائر يتعلق بمشاورات سياسية.

وقال أبو الغيط "لقائي بالرئيس عبد المجيد تبون هو رغبة أكيدة في تحقيق نجاح كامل للقمة العربية".

وأضاف أبو الغيط "راجعت الرئيس في كافة المسائل المتعلقة بالقمة العربية. وتبينت أنه على اطلاع كامل بكل الترتيبات، وينوي استقبال القادة العرب عند وصولهم إلى الجزائر".

وأفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القمة تظهر أنها سوف تكون قمة للم الشمل.

كما أضاف "هنأت الرئيس في نجاحه في تحقيق مصالحة فلسطينية، نأمل أن يتمسك الفلسطينيون بها وينفذوها حرفيا، وأن يصدقوا مع أنفسهم دفاعا عن مستقبل فلسطين".

وذكر أبو الغيط أن الجزائر ستكون في عرس يوم 1 و2 نوفمبر بحضور عدد طيب وكبير من القادة العرب.

وقال إن استعدادات الجزائر للقمة العربية، المقرر عقدها يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل، تجري بطريقة جيدة للغاية.

وفي تصريح خص به قناة الجزائر الدولية، أضاف أن هدف زيارته إلى الجزائر. يتعلق بمشاورات سياسية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، واستكمال المحادثات، بشأن هذا الاستحقاق الهام.

المصدر: النهار الجزائرية