الأسد يصدر قانونين بالتصديق على اتفاقيتي تسليم المحكومين والتعاون القانوني المتبادل مع روسيا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونين يتضمنان التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية مع روسيا واتفاقية تسليم المحكومين معها.

وذكرت وكالة "سانا" أن القانون رقم 32 لعام 2022 المتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية "يأتي انطلاقا من حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتوفير الأدلة اللازمة لإصدار الأحكام القضائية العادلة وبما يضمن حقوق الإنسان الأساسية وعلى أساس من العدالة والمساواة".

وأضافت أن القانون رقم 33 لعام 2022 المتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المحكومين "يأتي انطلاقا من حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وانطلاقا من مبادئ السيادة وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية مع المحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة التواصل مع ذويه وبيئته ولغايات التعاون بين كل من الجمهورية العربية السورية وروسيا".

وفيما يأتي نص القانونين:

القانون رقم (32)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هجري الموافق لـ 29-9-2022.

يصدر ما يلي:

المادة (1) تصدق اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قبل وزير العدل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.

المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

القانون رقم (33)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هجري الموافق 29-9-2022.

يصدر ما يلي:

المادة (1) تصدق اتفاقية تسليم المحكومين الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قبل وزير العدل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.

المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المصدر: "سانا"