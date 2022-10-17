بسبب شبهات فساد.. القضاء يوقف صرف نحو 50 مليون دولار مخصصة لمكتب الكاظمي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، أمرا بإيقاف صرف نحو 50 مليون دولار أمريكي لمكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي.

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وذكرت المحكمة في بيان صحفي أنها "قررت إصدار الأمر الولائي المرقم (31 / اتحادية / أمر ولائي /2022) المتضمن إيقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ( 226 لسنة 2022 ) والبالغ مقداره 70 مليار دينار عراقي (حوالي 50 مليون دولار)".

وأضافت أن "هذا الإيقاف سيبقى لحين حسم الدعوى المقامة أمامها بالعدد ( 228 / اتحادية / 2022 ) للطعن بعدم صحة القرار آنف الذكر".

المصدر: RT