أمير سعودي يهدد الغرب بلغتين: "نحن جميعا مشاريع جهاد واستشهاد" (فيديو)

هدد الأمير السعودي، سعود بن فواز الشعلان، الغرب وكل من يتحدى المملكة العربية السعودية، بـ"الجهاد والاستشهاد".

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للأمير وهو يقول: "كل من يتحدى وجود هذه المملكة فنحن جميعا مشاريع جهاد واستشهاد". وردد الأمير تحذيره باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

ويأتي حديث الأمير سعود بن فواز الشعلان، وهو زعيم قبلي وحفيد للملك عبد العزيز، مؤسس المملكة، وسط تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض، بسبب قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط.

والأسبوع الماضي، أعلنت "أوبك+" عن خطط لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أمريكيين ضد اتخاذ مثل هذا القرار.

ووجهت الولايات المتحدة اتهاما للسعودية بالانحياز إلى جانب روسيا عبر تأييد خفض الإنتاج، لآن ذلك، حسب رأي واشنطن، قد يؤدي إلى زيادة إيرادات موسكو النفطية، بعدما كانت واشنطن تسعى للحد منها.

المصدر: RT + وكالات