الأولى من نوعها منذ انتخاب بايدن.. مسؤولة أمريكية تزور موريتانيا لإجراء مباحثات سياسة وأمنية

وصلت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند يوم الأحد، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في أول زيارة لمسؤول أمريكي إلى موريتانيا منذ انتخاب الرئيس جو بايدن.

وأوضحت السفارة الأمريكية في إيجاز على "فيسبوك"، أن الزيارة تهدف "لمناقشة مجموعة واسعة من الأولويات السياسية والأمنية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا".

وأضافت أن أفراد الوفد الأمريكي سيلتقون مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني وقادة الشباب.

وقالت الخارجية الموريتانية إن فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية بالولايات المتحدة وصلت العاصمة نواكشوط على رأس وفد رفيع المستوى من بلادها.

وأفادت بأن هذه الزيارة التي تستهل بها فيكتوريا نولاند جولتها في المنطقة، ستكون مناسبة لمباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وحول القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

نائبة وزير الخارجية الأمريكي تستهل جولتها في المنطقة بزيارة لنواكشوطhttps://t.co/edRf6lxmN3pic.twitter.com/EZLngmMciY — وزارة الخارجية الموريتانية🇲🇷 (@RIMMAECME) October 16, 2022

وتأتي زيارة نولاند بعد إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها مستشار وزير الخارجية الأمريكي ديرك شوليه نهاية يوليو الماضي لموريتانيا، ضمن جولة شملت كلا من فرنسا والسنغال.

وقالت الحكومة الموريتانية آنذاك، إن إلغاء زيارة المسؤول الأمريكي راجع لتأخر رحلة الطيران من داكار إلى نواكشوط.

المصدر: د ب أ