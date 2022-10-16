تكشف تفاصيلها غدا.. "الحرية والتغيير" في السودان تؤكد التوصل لرؤية موحدة تمثل جميع القوى

عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان يوم الأحد، اجتماعا ناقش خلاله تطورات الوضع الراهن السياسي، حيث أكد أنه تم التوصل لرؤية موحدة تمثل جميع القوى.

وقالت "قوى الحرية والتغيير" في بيان عقب الاجتماع إنها خرجت برؤية موحدة تمثل جميع قوى الحرية والتغيير ستطرحها بشكل تفصيلي للشعب السوداني وأصدقائه في المحيط الاقليمي والدولي عبر مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

وأضاف أنه سيواصل العمل المقاوم الذي انخرط فيه الشعب في مواجهة انقلاب 25 أكتوبر والانخراط مع كل قوى الثورة في التحضير لمليونيات 21 و25 أكتوبر التي ستأتي لتؤكد تمسك السودانيين بغاياتهم في الحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسيرة ثورة ديسمبر، حسب نص البيان.

وذكر البيان أن المجلس المركزي أجاز ورقة "الحرية والتغيير" حول أسس ومبادئ الحل السياسي والتي سيطرحها للشعب السوداني كجزء من منهج الشفافية الذي يعتمده التحالف وبغية تطويرها لموقف تفصيلي مع جميع قوى الثورة والانتقال وبمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين.

ودعا المجلس المركزي الشعب السوداني للمشاركة في موكب الثلاثاء المقبل الذي ينظمه محامو السودان ومحامو الطوارئ ضد الانتهاكات التي يتعرض لها جميع المعتقلين السياسيين من قوى الثورة.

المصدر: RT