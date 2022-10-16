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الملك سلمان يدعو لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يدعو لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا
Gettyimages.ru
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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن المملكة تؤكد موقفها الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأكد الملك في خطاب أمام مجلس الشورى أن السعودية "تستشعر دورها بين دول وشعوب العالم، وتعمل من خلال علاقاتها الثنائية ومن خلال المنظمات والمجموعات الدولية على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات في عالمنا".

وقال إن المملكة تدعم "العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة وصولا إلى عالم أكثر سلمية وعدالة، وتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة، وفي ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات تؤكد المملكة ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية بما يوقف القتال ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع".

المصدر: RT

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